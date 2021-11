Simeone: «Infelizmente, o treinador hoje equivocou-se e perderam-se dois pontos»

O Atlético Madrid desperdiçou este domingo uma vantagem de dois golos em apenas quatro minutos no período de descontos da partida frente ao Valencia, em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga espanhola.

Os colchoneros venciam por 3-1 aos 90'+2 minutos, quanto o recém-entrado Hugo Duro (foi lançado no terreno aos 85') vestiu a pele de herói da equipa de Gonçalo Guedes e 'bisou' no período de tempo extra.

No final da partida, Diego Simeone elogiou o desempenho da sua equipa durante 85 minutos, revelando ter-se equivocado nos últimos instantes da partida. "Foi uma partida extraordinária, com 85 88 minutos maravilhosos. Infelizmente, o treinador hoje equivocou-se e a equipa caiu por culpa do treinador. Foi uma grande partida. Muito bem jogada, com muita personalidade. É uma pena porque hoje perderam-se dois pontos e o treinador enganou-se", disse o técnico argentino, em declarações à 'Movistar', citadas pelo jornal 'AS'.



De ressalvar que as únicas alterações que Diego Simeone fez na equipa nos últimos minutos foi com as entradas de Hector Herrera (ex-FC Porto) e João Félix (ex-Benfica), aos 87 minutos, para os lugares de Rodrigo De Paul e Luis Suárez.