Simeone: «João Félix? É claro que as gentes do Atlético não gostam dele»

Diego Simeone quebrou esta terça-feira o silêncio sobre a situação de João Félix no Atlético Madrid. Em entrevista ao programa 'El Larguero', da Cadena SER, o treinador argentino dos colchoneros assumiu que tudo aquilo que o avançado português disse quando se mudou por empréstimo para o Barcelona no início da temporada que acabou por provocar uma reação negativo junto dos adeptos do clube.





"João Félix? É claro que as gentes do Atlético não gostam dele. Quando não entendes as idiossincrasias de onde estás, torna-se muito difícil. Imaginem que eu em Espanha queria viver como se vive na Argentina. Tenho de viver como se vive em Espanha porque as idiossincrasias de Espanha são diferentes. Tudo o que de bom aconteça ao João será extraordinário para nós. Estou feliz porque tem vindo a jogar e porque está bem. Se ficar no Barcelona teremos um bom encaixe. E se voltar para o Atlético Madrid, cá estamos à espera dele há três anos para que venha demonstrar aquilo que melhorou noutro lado", começou por dizer o técnico argentino, assumindo que o rendimento do jogador no Atlético teve muito a ver com o facto de ter um maior compromisso defensivo.

"Se foi um problema de atitude? Creio que ele não conseguiu dar tudo aquilo que queria dar. Hoje vemo-lo bem, com uma intenção muito mais reativa quando perde a bola, mais participativo no ataque. É um jogador talentoso e tudo o que seja jogar perto da área ele fá-lo bem, mas quando tem de recuar um metro já lhe custa. Custa no Barcelona, no Chelsea e connosco. É uma característica do jogador, mas tudo o que de bom lhe aconteça nós temos de estar contentes porque será certamente bom para o clube", acrescentou.



Antes de concluir o seu raciocínio, Diego Simeone foi convidado a ouvir umas declarações do avançado português logo após a sua mudança para o Barça. "A diferença pode ver-se em tudo, na equipa, no clube... Podemos ver a forma como o Barcelona joga, comparada com a forma como joga o Atlético. Precisava de mudar de ares. Agora estou feliz e isso é o mais importante", disse, na altura, João Félix, ao que Diego Simeone acrescentou: "Parece-me que vai de encontro ao que já disse aqui. O Barcelona é o Barcelona, está a jogar numa equipa onde pode atacar, sente-se feliz e só tem de estar onde se sente feliz."