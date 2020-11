Simeone justifica ausência de João Félix do 11: «Penso os jogos em 90 minutos»

Titular nos últimos dois jogos, João Félix ficou no banco na partida com o Valência (1-0). Questionado sobre a ausência do avançado português de 20 anos – que entrou ao intervalo – Simeone frisou a qualidade do plantel.





João Félix foi este sábado relegado para o banco de suplentes por Diego Simeone na vitória do Atlético Madrid sobre o Valência por 1-0. Depois de ter sido titular nos últimos dois encontros, o português só entrou no início da segunda parte. O técnico argentino garante que está apenas a gerir a equipa.«Penso os jogos em 90 minutos. Temos cinco alterações e uma equipa à minha disposição com muita ambição. Isso dá-me garantias de que posso dar minutos a cada um nos momentos em que considero serem os melhores. Além disso vou muito contente com a exibição do Lemar. Era um jogador que precisava», atirou o treinador do Atlético de Madrid.João Félix soma sete golos em 13 partidas pelo Atlético de Madrid esta temporada.