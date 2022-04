Simeone lamenta lesão de João Félix: «Estava num grandíssimo momento»

Diego Simeone lamentou esta terça-feira a lesão de João Félix, que vai afastar o português dos relvados até ao final da época. O avançado sofreu um problema muscular durante o jogo com o Espanyol, no último domingo, e foi substituído ao intervalo."Perdemos o João, que estava num grandíssimo momento, a jogar com continuidade, o que é muito bom para o seu crescimento", explicou o técnico argentino do Atlético Madrid, que no mesmo jogo, com uma lesão parecida, ficou também sem Lemar. "É uma pena. São lesões que vêm num mau momento, mas tenho rapazes à espera para jogar e todos querem estar à altura, continuando a competir como temos feito até então."Os colchoneros, que são quartos na classificação da LaLiga, com os mesmos pontos do segundo e do terceiro, respetivamente o Barcelona e o Sevilha, recebem amanhã o Granada em mais uma jornada da campeonato.