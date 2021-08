Simeone: «Messi? Não tínhamos a mínima hipótese de contar com ele»

Diego Simeone já traça os planos para a nova temporada no Atlético Madrid. Em conferência de imprensa de antevisão à partida de estreia no campeonato, frente ao Celta de Vigo (este domingo, pelas 16H30), o treinador dos colchoneros garantiu que o objetivo da equipa é continuar a "ser competitiva em todas as frentes". Sobre a saída de Messi para o PSG, o técnico argentino brincou com as poucas hipóteses que a equipa tinha de "contar com ele", mas afirmou que não é razão para a LaLiga não continuar competitiva, lembrando que a Premier League, sem Messi e Ronaldo, é uma das "mais importantes do mundo".





"[O nosso objetivo é] sermos competitivos. O melhor que nos pode acontecer enquanto clube é não alterar o nosso destino, que é ser competitivos em todas as frentes. Melhorar na Taça do Rei, se pudermos também na Champions, jogar com vontade para chegarmos ao final da temporada com opções para ganhar", referiu, antes de posicionar os colchoneros na luta pelo título."É importante que existam debates, é a melhor maneira de se alterarem opiniões. Não vamos mudar o nosso caminho, que é jogo a jogo, entender como é a La Liga e não há melhor forma de competir do que aquela que temos vindo a fazer nos últimos nove anos e meio".Simeone brincou ainda com a ida de Messi para o PSG, garantindo que o Atlético Madrid não entrou em conversas por saber que não havia a "mínima oportunidade de poder contar com ele". "Vê-se que foi a situação do Barcelona que originou a saída, mas é muito importante para a nossa liga, pela hierarquia que o Messi tinha na competição e no Barcelona. Não falámos, porque está claro que não tínhamos a mínima hipótese de contar com ele. Depois, apercebo-me que a liga inglesa não tem nem Messi nem Ronaldo e é uma das mais importantes do mundo. Tudo dependerá do crescimento de todas as equipas, de poderem fazer um campeonato competitivo sem ter nenhum dos dois", rematou.