Simeone: «Muitos pensarão que é difícil chegar à Champions, mas eu creio que não»

O Atlético Madrid perdeu (0-1), surpreendentemente, esta quarta-feira em casa diante do último classificado do campeonato espanhol, o Levante, mas nem esse resultado negativo tira a confiança de Diego Simeone na equipa.

"Fizemos uma partida muito má. Perdemos uma oportunidade [para se aproximar da frente da tabela classificativa] e agora teremos de trabalhar o dobro. A derrota dói sempre", começou por dizer o técnico argentino dos colchoneros, em declarações citadas pela imprensa desportiva espanhola.

Diego Simeone disse ainda que vai falar com os jogadores amanhã. "Hoje não lhes disse nada, é preciso continuarmos tranquilos e seguramente que amanhã iremos falar um pouco para tentarmos perceber o que eu penso e o que eles sentem. Todos pensávamos que a última vitória [sobre o Getafe] poderia ser a nossa oportunidade [de regressar às boas exibições e resultados]. Mas esta é a realidade. Muitos pensarão que é difícil chegar à Champions, mas eu creio que não. É momento de demonstrar-lhes com feitos, as palavras já aborrecem", terminou.