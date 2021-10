Simeone: «Não nos podemos desculpar pelo árbitro, pelas 200 'patadas' ao João Félix...»

Diante do Levante, o At. Madrid não passou de um empate a dois golos, num jogo no qual Diego Simeone foi expulso por protestos e onde os valencianos chegaram ao 2-2 final já perto dos 90', num penálti que motivou muitos protestos. Questionado diretamente por esse lance, o argentino pediu trabalho à equipa... enquanto disparava na direção dos árbitros.





"Não interpreto nada. Temos que melhorar e não entrar em desculpas pelo árbitro, nem pelo golo de penálti, nem pelo outro golo de penálti, nem pelas '200 patadas' ao João Félix, nenhuma com consequência... Há que trabalhar, melhorar e tentar sair deste momento, pois uma coisa negativa traz outra. A equipa marca golos, mas prejudicam-nos outras situações", disse o técnico dos colchoneros."Tudo o que o árbitro faz em campo é entendido por ele. Vocês estão aí para comentar, estão pelas regras... Não vai mudar nada por muito que eu opine. Não me façam falar... A equipa tem de crescer e não nos podemos desculpar nem pelo penálti, nem pelas entradas ao João, nem pelos 70 cartões amarelos que recebemos. Houve passagens boas no primeiro tempo, mas também no segundo", acrescentou.Mas teria o jogo sido diferente sem estas polémicas de arbitragem? "Não sei, poderiam ter marcado de outras formas. Mas na televisão vê-se tudo, os nossos erros também, as faltas sobre o João, a falta sobre o Matheus Cunha quando ele ia chutar. Não são desculpas. Temos de melhorar urgentemente", concluiu.