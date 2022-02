Simeone: «O futebol é uma viagem de ida e volta e agora estamos a pagar a última temporada»

Diego Simeone comentou o jogo 'louco' entre Atlético Madrid e Getafe, que terminou com um triunfo dos colchoneros por 4-3, depois de uma primeira parte que viu as redes balançarem por seis momentos distintos.Na opinião do treinador argentino dos colchoneros, o Atlético Madrid está a pagar a fatura do que se sucedeu na última temporada, em que a equipa de Madrid se sagrou campeã nacional."Jogámos duas ou três partidas numa só. Tivemos 25 minutos do melhor que já tivemos esta época, aproveitando bem os avançados que tínhamos dentro da área. Marcaram-nos um penálti contra, fizemos o 2-0 e parecia que a situação estava controlada. Apareceu o 2-1 num dos poucos remates do Getafe à nossa baliza e de repente surgem dois penáltis que são penáltis. Encontramo-nos com um 2-3 no marcador e a equipa continuou bem, com calma. Chegámos ao empate e num lance de puro nervosismo, que calhou ser a Felipe mas que poderia ter acontecido a qualquer um, e tudo se complicou. Expulsão, possivelmente um cenário muito 'negro', com 3-3 e muito tempo para se jogar", começou por dizer.E prosseguiu: "As alterações fizeram bem à equipa, deram-nos uma certa ordem dentro de campo. João Félix trouxe frescura, Cunha estava cansado. O Marcos mais à frente, com o Vrsaljko como lateral dava-nos a sensação de que a qualquer momento conseguiríamos chegar ao ataque. Defendíamos bem e depois apareceu o golo, que nos deu alento.""Agora é continuar a trabalhar e manter a cabeça levantada. Os rapazes têm dado tudo. O futebol é uma viagem de ida e volta e parece que estamos a pagar a última temporada, quando também tivemos alguma sorte para conseguirmos ser campeões", terminou.