Simeone pára o treino do At. Madrid e alerta: «Somos os campeões e eles vêm para nos morder»

Diego Simeone mostrou-se muito exigente com os jogadores no treino desta quarta-feira, tendo interrompido a sessão de trabalho algumas vezes para demonstrar o seu descontentamente por não estarem a fazer aquilo que o técnico queria, de acordo com o 'AS'.





Depois do aquecimento, os jogadores começaram a realizar exercícios com bola, até que Simeone voltou a reunir 'as tropas' ao centro do terreno."Nós somos os campeões e eles vêm para nos morder. E nós, enquanto isso, ficamos com o 'rabo entre as pernas'", atirou o treinador argentino numa conversa onde pretendeu deixar clara a mensagem que quer passar à equipa, que já prepara o primeiro jogo oficial da temporada, marcado para domingo na jornada inaugural da Liga espanhola, em Vigo, frente ao Celta. João Félix ainda não vai poder dar o seu contributo à equipa, visto que ainda se encontra a recuperar de uma intervenção cirúrgica ao tornozelo , realizada em julho.Ao longo do treino foram várias as interrupções de Simeone para pedir a alguns dos jogadores que pressionassem mais - como foi o caso de Correa e Marcos Llorente, os primeiros na 'zona de pressão' - de forma a não dificultarem o trabalho defensivo de alguns companheiros e ainda corrigiu o posicionamento de Carrasco, pelo lado direito do ataque. O técnico pediu ainda maior entrosamento e mais passes, ao invés de partirem para jogadas invididuais.Simeone trabalhou também o aspeto defensivo do atual campeão espanhol ao juntar Savic, Giménez e Hermoso, que, apesar de transitarem da temporada passada, não atuaram juntos na pré-época.