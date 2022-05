Simeone pode deixar de ser o treinador mais bem pago do Mundo: tudo depende da Champions

O eventual falhanço do At. Madrid no objetivo do apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões do próximo não irá apenas abalar o projeto do próprio clube, sempre muito dependente das receitas da principal prova da UEFA, mas também irá fazer-se sentir no bolso de Diego Simeone. E de que maneira! É que, segundo adianta o 'AS', o técnico argentino tem prevista no seu contrato uma cláusula que lhe reduz o salário caso falhe esse objetivo e que, feitas as contas, irá fazer com que deixe de ser o treinador mais bem pago do Mundo.A confirmar-se esse falhanço no apuramento para a Champions, segundo as contas feitas pelo 'AS' - que nunca aponta valores concretos do corte -, Simeone passará sempre a auferir menos do que os 1,89 milhões de euros mensais que Pep Guardiola ganha. Por isso, sabendo-se que Simeone aufere 3,33 milhões de euros brutos mensais, quer isto dizer que o corte salarial aplicado por esta cláusula representará pelo menos 1,44 milhões de euros.Ainda assim, note-se que os colchoneros ainda estão em posição Champions na La Liga e com vantagem de 3 pontos para o Betis, isto quando faltam disputar quatro encontros, dois deles de elevado grau de dificuldade, diante do Real Madrid (domingo) e Sevilha (dia 15).