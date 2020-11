Simeone: «Precisamos de jogadores com a cabeça preparada para ajudar»

O Atlético Madrid subiu à liderança da liga espanhola depois da goleada caseira (4-0) frente ao Cadiz, em jogo da 9ª ronda da prova. O bis de João Félix foi essencial para garantir mais três pontos aos colchoneros, que atravessam um excelente momento de forma. Diego Simeone elogiou, no final da partida, os seus jogadores.





"O que me agrada é ver os jogadores em, com força e entusiasmo. Estamos a melhorar nos treinos, evoluindo a cada jogo. Alegra-me ver que os jogadores com menos minutos o ano passado estão a ser agora muito importantes na equipa. Há uma melhoria clara além do resultado de hoje: jogámos com quatro médios e todos apareciam a romper em qualquer lado... Deram sempre a sensação que íamos levar o jogo a nosso favor. Necessitamos de jogadores com a cabeça preparada para ajudar o Atlético", garantiu o técnico argentino, que vai defender a liderança, no próximo dia 27, na receção ao Barcelona."Não há um jogo que determine a Liga. Veremos como chegam os jogadores das seleções. Vamos preparar o jogo exatamente da mesma maneira dos outros", precisou.