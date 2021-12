Simeone: «Que precisa João Félix para jogar mais? De atuações como a que teve no Bernabéu»

João Félix foi o principal tema das perguntas feitas pelos jornalistas presentes esta sexta-feira na conferência de imprensa de Diego Simeone de antevisão ao duelo entre Sevilha e Atlético Madrid.

Questionado sobre a possibilidade de o avançado português poder pedir para sair do clube no mercado de transferências de inverno, o treinador argentino dos colchoneros mostrou-se "aberto a tudo", assumindo que a única coisa que João Félix precisa para começar a somar mais minutos são "atuações como a que teve no outro dia no Bernabéu", diante do Real Madrid.

"Podemos começar pela segunda parte da pergunta. Eu entendo sempre tudo, estou aberto a tudo e o mais importante que tudo é que João Félix é uma peça importante na equipa. Que precisa de fazer para jogar mais? Precisa de ter atuações como a que teve no outro dia no Bernabéu, uma grande segunda parte em que mostrou todo o talento que tem. Oxalá a repita mais vezes porque é o jogador que nós precisamos, aquele mesmo", começou por dizer.



Mas as questões sobre o internacional português não se ficaram por aqui. Os jornalistas persistiram na pergunta e voltaram a questionar o que, na ótica de Simeone, precisa João Félix para se tornar um jogador mais regular. "Já falei muitas vezes com ele. Não tenho que explicar-vos o que, a nível interno, precisamos de trabalhar. O João é muito bom. Na Seleção portuguesa muitas vezes não começa como titular mas acaba sempre os jogos. Não há muita diferença entre o que se passa na Seleção e connosco. Deve demonstrar o valor que tem e é claro que nós treinadores queremos sempre é ganhar", atirou.



Diego Simeone assumiu ainda querer fazer com João Félix aquilo que fez com Griezmann. "Seguramente. Mas não só com João Félix, em todos os jogadores da nossa equipa, têm de perceber o que podem melhorar para ajudar a equipa. Entendo que a melhor maneira de crescer é com trabalho. O João tem qualidades que só por observá-lo uns minutos se dá conta de que é um grande futebolista. Terá que passar por estas situações de crescimento", terminou.