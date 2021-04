Simeone: «Quem tiver mais força mental estará mais perto de conquistar o título»

Diego Simeone reconhece que a pressão do primeiro lugar pode estar a afetar os jogadores do Atlético Madrid. Depois da derrota por 2-1 frente ao Athletic, o técnico dos colchoneros sublinhou que a parte mental é que vai definir o título em Espanha.





"Há uns dias perguntavam-me o que consideravam mais importante neste final do campeonato e, para mim, é claro que a parte mental vai ser o mais importante. O equilíbrio emocional vai ser a chave para estar mais perto de ganhar o título", afirmou, após o encontro."O campeonato espanhol só é conquistado por Barcelona e Real Madrid. À parte de 2014, ou noutro ano em que tivemos perto. Tivemos muitos pontos de vantagem durante grande parte da temporada, mas sabíamos que equipas como o Real Madrid e o Barcelona não iam sair da luta. Apareceu o Sevilha também. Quem tiver mais força mental, estará mais perto do título", garantiu.Diego Simeone explicou ainda a condição física debilitada de alguns jogadores do Atlético, incluindo João Félix."O Lema só treinou um dia, o João Félix também só fez um treino e o Luis Suárez dois também. A equipa vinha de boas exibições e pensávamos que as alterações nos iriam ajudar. Mas as coisas nem sempre saem como imaginamos. Temos de lutar com o que encontramos e não com o que imaginamos", concluiu.