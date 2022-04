Simeone responde aos críticos: «O peixe morre pela boca»

O Atlético Madrid recebe amanhã o Manchester City, na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, com uma desvantagem de 1-0, trazida do primeiro jogo. Diego Simeone, que aproveitou a conferência de antevisão do jogo para responder aos críticos, sabe que a sua equipa terá pela frente "um jogo difícil"."Vamos defrontar uma equipa que joga muito bem. Tem um bom ritmo, faz transições muito rápidas, com os pequenos espaços a serem aproveitados da melhor maneira. Nós temos esperança, só assim se pode alcançar um bom resultado. Temos de levar o jogo para um nível em que possamos fazer estragos. Mas as palavras não servem de muito, o que conta é o que fizermos quando se iniciar o jogo", explicou.Depois, contou como conta abordar o encontro. "Não nos vamos afastar muito do que habitualmente fazemos. Vamos procurar os tempos para criar o que costumamos criar. Há que combinar melhor, fazer as transições mais rapidamente, aproveitar os contra-ataques e esperar que os nossos jogadores tenham uma noite fantástica. Tudo pode acontecer", acrescentou o treinador dos colchoneros.Simeone falou também das críticas que têm sido feitas ao jogo da equipa. "Desde 2005 até hoje nunca fui depreciativo para com um companheiro meu. Coloco-me no lugar dos treinadores que defronto e há maneiras diferentes de expressar o que se sente. Quando alguém é depreciativo não partilho isso. As opiniões dos jornalistas, de ex-jogadores, de gente que não joga e quer dizer algo... O peixe morre pela boca, como dizia o meu pai. As palavras são grátis e todos podem opinar. Eu escolho sempre respeitar os meus colegas."