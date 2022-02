Simeone reúne-se com a direção e pede união: «Não faz falta falar para fora»

Em Espanha fala-se da eventual saída de Simeone do At. Madrid e Jorge Jesus aparece na lista colchonera



Em Espanha fala-se da eventual saída de Simeone do At. Madrid e Jorge Jesus aparece na lista colchonera

O Atlético Madrid vem de umae a amanhã visita o Osasuna, pressionado para entrar no trilho dos triunfos, sob pena de perder o comboio das equipas que lutam pelo acesso à Liga dos Campeões. Em Espanha diz-se que o lugar de Diego Simeone está a ser colocado em causa, mas o treinador mostra-se tranquilo."A situação no balneário? É normal depois de uma derrota dolorosa, mas eles estão vontade de ter uma nova oportunidade e estamos focados no jogo com o Osasuna, que joga muito bem e que está a passar por um bom momento", disse o treinador argentino."Venho de um almoço com o Miguel Ángel Gil (CEO do clube) eo Andrea Berta (diretor desportivo). Olhámos para o futuro, centrando-nos no presente. Temos de estar todos juntos, futebolistas, dirigentes, corpo técnico, e procurar saídas para os momentos complicados, como nos aconteceu com a pandemia há dois anos, onde éramos sextos e acabámos em terceiro", lembrou.Quando lhe perguntaram se esperava receber apoio público da direção, Simeone explica: "Tenho a possibilidade de estar num clube que gosto, de olhar para o futuro e tentar solucionar os problemas do presente. Não faz falta falar para fora, é preciso falar para dentro e ter noção para onde vamos."Simeone deixou, depois, uma palavra à equipa. "Acredito absolutamente nos jogadores. Temos plantel e temos de expressar o que sentimos em campo. Tenho a certeza que eles vão fazer isso."