Simeone sobre João Félix: «Se conseguir transmitir tudo o que fez no Mundial...»

Diego Simeone fez esta quarta-feira a antevisão do jogo de amanhã com o Elche e foi naturalmente confrontado com as últimas notícias sobre João Félix, que dão como quase certa a saída do português dos colchoneros já em janeiro. O treinador falou do estado em que se encontra a sua relação com o internacional luso."É uma relação boa de trabalho. Além das diferenças que podem haver nas pessoas que somos, até porque não podemos estar de acordo em tudo. Desde que cá estou nunca tive problemas com ninguém. Sempre procurei o melhor para o clube e assim será enquanto cá estiver", assegurou.Será que Félix fica? "A mim o que importa é a equipa e ele é um jogador importante. Se conseguir transmitir tudo o que fez no Mundial, será importantíssimo. Sobretudo porque a equipa precisa das suas qualidades."No entanto, Simone não avançou se o português vai ser titular na partida de amanhã. "Não há confirmação de quem vai jogar. Vou colocar em campo as pessoas que acredito que possam ganhar o jogo."