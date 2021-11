Simeone sobre João Félix: «Tem vindo a trabalhar bem, esperamos que faça um bom jogo»

O Liverpool e o Atlético Madrid encontram-se esta quarta-feira para mais um encontro da Liga dos Campeões.Na última jornada do grupo os dois conjuntos encontraram-se e João Félix foi uma das figuras do encontro, apesar da derrota dos colchoneros por 3-2. Na antevisão da partida desta quarta-feira o técnico argentino Diego Simenone deixou elogios ao português, afirmando que tem esperanças que ele seja fundamental amanhã.





"Amanhã o Griezmann não vai jogar por causa do castigo. O João tem vindo a trabalhar muito bem e crescendo posicionalmente onde a equipa lhe pede e esperamos que amanhã faça um bom jogo", afirmou ‘El cholo’.Depois de um último jogo bem disputado, e que resultou na vitória dos reds, a tensão entre as duas equipas aumentou, com os treinadores a protagonizarem um duelo de palavras ‘quentinho’.Na antevisão da partida desta quarta-feira, o técnico colchonero foi questionado acerca do facto de não ter cumprimentado Klopp no final do jogo e a resposta não deixou dúvidas."Já expliquei depois da partida e volto a repetir. Não cumprimento treinadores depois dos jogos porque as emoções de ambos são diferentes. Em Inglaterra entende-se como cavalheirismo, mas não partilho dessa opinião. Porque não gosto de falsidade e continuo com os sentimentos que tenho. Não conheço pessoalmente Klopp, é um grande treinador, valorizo muito o trabalho que fez por todos os sítios em que passou, mas eu nunca costumo comentar sobre as equipas de outras pessoas porque tenho códigos e os treinadores têm que se respeitar uns aos outros", concluiu ‘El cholo’.