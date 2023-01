Simeone sobre o futuro e João Félix: «Temos de estar preparados para ter soluções para tudo»

O futuro de João Félix é um das grandes incógnitas no futebol espanhol e nem a abertura oficial do mercado ajudou a esclarecer as dúvidas. Esta tarde, na antevisão ao duelo do At. Madrid com o Oviedo, da Taça do Rei, Diego Simeone assumiu também nada saber, mas diz-se preparado para o que vier."Sabem o que penso. Estou preparado para o que possa acontecer. Somos empregados do clube e temos de estar preparados para ter soluções para tudo o que acontecer em benefício do clube e da equipa. Imaginando o que possa acontecer e tentar procurar soluções para o que aconteça. Para os futebolistas e representantes, que são importantes nisto, e para os treinadores o importante é ter a tranquilidade de saber onde vais estar. Seja para o jogador, para o treinador saber com quem vai contar e para o representante, para tirar partido da situação", disse o técnico argentino, que sobre o jogo de amanhã assume ainda não saber se poderá contar com o avançado português. "O João depois do jogo com o Elche não se treinou, apesar de termos tido uns dias livres pelo meio. Hoje veremos se poderá juntar-se ou não".