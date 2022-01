Simeone tirou João Félix quando estava a perder: adeptos assobiaram treinador e aplaudiram o jogador

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quando estás a perder 0:2 e tiras um avançado para meter um central



É tudo teu https://t.co/7BcxGYoJ6x#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/OqZl7bmheV

O Atlético Madrid conseguiu uma reviravolta memorável diante do Valencia (2-3) mas, aos 57', o ambiente era tudo menos famoso no Wanda Metropolitano. Nesse momento, a perder por 2-0, Diego Simeone tirou João Félix e colocou Felipe em campo, decisão que deixou os adeptos colchoneros irritados, ao ponto de assobiarem o treinador.Em sentido inverso, o internacional português foi aplaudido pelas bancadas e agradeceu com palmas.