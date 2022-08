Simeone vê João Félix diferente: «Mais maduro, mais forte...»

João Félix não marcou na estreia do At. Madrid na Liga espanhola - numa vitória por 3-0 sobre o Getafe -, mas analisados os dados a sua preponderância foi em tudo similar... O craque português fez três assistências (duas para Álvaro Morata e uma para Antoine Griezmann) e no final os elogios da imprensa foram vários. Da imprensa e também de Diego Simeone, que assume estar a ver um português diferente."Vejo-o mais maduro, mais forte. Demonstrou-o nas 14 finais da época passada até que teve de parar por lesão. Está a crescer, mostra maturidade e em jogo vê mais do que os outros. No primeiro [golo] vê muito bem o Morata, no segundo ainda melhor e está a crescer", analisou o técnico argentino.Questionado sobre se espera que este seja o ano de João Félix, Simeone diz não querer "forçar nada". "As coisas saem naturalmente e ele está a trabalhar para chegar a esta situação. Tem talento, vê mais do que todos, tem golo e oxalá possa fazer dentro do campo tudo aquilo que dizemos aqui", acrescentou.