Simeone: «Vou ao cinema e começo a pensar se meto a jogar o Félix ou o Correa...»

Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, confessou que pensa em futebol "24 horas por dia". Em entrevista ao 'Olé', o argentino relatou um episódio que já passou no cinema, onde a meio do filme começou a "escolher a equipa para o jogo seguinte".





"O futebol são 24 horas. Quando estás a dormir, há outra pessoa que está acordada. Digo sempre que é impossível separar o futebol de todas as outras distrações. Se vou ao cinema, o filme pode ter uma hora e meia e pode ser muito bom, mas mal haja uma pausa ou um momento em que fica um pouco mais lento, começo logo a pensar se joga o João (Félix) ou o Correa. Na cabeça, nunca deixas de pensar até ao momento em que vais dormir. E às vezes, a maneira que uso para adormecer é imaginar como posso formar a equipa".Questionado acerca de algo que não negoceia, o argentino foi inequívoco. "A atitude. Costumo dizer que os corpos falam. Às vezes os outros jogadores jogam melhor e estão mais preparados. Mas com a atitude, não é o caso. Quando vemos, sabemos se está feliz, se quer trabalhar, se está empenhado. É algo essencial na disputa de bola, na construção de jogo, na velocidade que queremos dar...".Relativamente à mudança de abordagem que adotou quando se mudou do Racing para o Atlético Madrid, Simeone mencionou o poderio das equipas à sua volta. "Demos por nós a lutar num espaço reservado para Real Madrid e Barcelona, e para lá entrarmos, tivemos de o fazer. De outra forma, não o conseguiríamos fazer".