Siqueira explica dificuldades de João Félix no Atlético Madrid: «Não basta ter qualidade»

Guilherme Siqueira, antigo letaral-esquerdo brasileiro que jogou no Atlético Madrid depois de passar pelo Benfica, explicou em declarações à ESPN Brasil por que, em seu entender, João Félix ainda não se afirmou como um titular indiscutível da formação espanhola. O antigo defesa, de 35 anos, considera que o português está a ter algumas dificuldades para se adaptar ao estilo de jogo de Simeone."Acho que o João é mais um exemplo de que não basta ter qualidade. O Simeone deve ver muitas outras situações em que o João pode ser potencializado e é isso que lhe deve pedir. A parte defensiva, a parte tática, o jogo em si do Atlético de Madrid é muito exigente e o João vem de uma equipa onde as coisas não são bem assim, sempre a propor jogo, com a bola no pé. O 'Cholo' joga de uma maneira diferente e o atleta tem de assimilar as suas ideias", começou por dizer Siqueira, que jogou na Luz em 2013/14."Penso que o João talvez esteja a pagar um pouco isso, esse não entendimento do jogo do Simeone. O que é super compreensível. Trata-se de um atleta que toda a gente vê que tem muita qualidade, é um miúdo que com a bola no pé é diferente, mas no Atlético de Madrid se não correr, se não defender, se não colocar o pé, o 'Cholo' pode interpretar isso de diversas formas. Não interessa se custou 1, 10, 100, 120 [milhões], se o jogador não estiver a fazer o que ele quer, vai ter dificuldades. Penso que João talvez esteja a passar por esse processo, de assimilação do que é o estilo de jogo do Atlético e do que o treinador pede aos seus jogadores", acrescentou.