Situação de Griezmann com fim à vista: At. Madrid e Barcelona perto de acordo de 20 milhões

Antoine Griezmann está perto de se tornar jogador do Atlético Madrid a título definitivo e fazer chegar ao fim a novela em que tem sido protagonista. Esta época, o internacional francês tem jogado apenas 30 minutos por jogo pelos colchoneros, por conta de uma cláusula que torna o empréstimo em compra obrigatória - no valor de 40 milhões de euros - se o avançado cumprir, pelo menos, 50% do período de jogo nas partidas do emblema da capital espanhola.De acordo com o portal 'Más Atlético' e confirmado pela 'Marca', Atlético Madrid e Barcelona estão muito perto de chegar a acordo pelo jogador francês, o qual deverá ficar fechado esta semana.Segundo a mesma fonte, os colchoneros vão pagar 20 milhões de euros por Griezmann, que cumpre a segunda passagem pela equipa onde atua João Félix, depois de ter sido comprado pelo Atlético à Real Sociedad em 2014, antes de se mudar para o Barcelona em 2019.