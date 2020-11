Suárez com segundo teste positivo à Covid-19 é baixa certa no confronto com o Barcelona

Acabaram-se as esperança para Simeone poder contar com Luis Suárez no jogo com o Barcelona. O avançado internacional uruguaio voltou a testar positivo à Covid-19 e é baixa certa no duelo do Atlético Madrid frente à sua antiga equipa, agendado para este sábado.





Seleção Uruguai Seleção Uruguai

A carregar o vídeo ...

No final do jogo do Uruguai e o Brasil, Luis Suárez assim como os restantes elementos da comitiva voltou a realizar testes e o resultado foi novamente positivo para o avançado, de 33 anos. A federação uruguaia comunicou ainda mais sete novos casos positivos ao novo coronavírus, incluindo os futebolistas Diego Rossi e Alexis Rolín e o médico da equipa.Segundo a imprensa espanhola, o Atlético Madrid procura agora saber quais os próximos passos a serem dados. A intenção é ir buscar o jogador num avião-ambulância de forma a Suárez cumprir os protocolos e a quarentena na capital espanhola.Afastado do duelo com o Barcelona, dificilmente Suárez estará disponível também para o jogo da Liga dos Campeões, frente ao Lokomotiv Moscovo.