Suárez e o exame de italiano: «Foi a universidade que me deu o PDF antes do teste»

O exame de italiano que Luis Suárez se submeteu, no último verão, com vista a adquirir o passaporte do país, continua a dar que falar em Itália. O avançado uruguaio do Atlético Madrid foi acusado de conhecer previamente as perguntas e está a responder a um processo por causa disso. A ideia era mudar-se do Barcelona para a Juventus e contar como comunitário.





O jornal 'La Repubblica' revela esta segunda-feira excertos do depoimento do jogador sobre o assunto. "Foi a universidade que me deu o PDF antes do teste. A professora enviou-me um anexo, dizendo-me que o estudasse bem porque podia ser pedido durante o exame", disse Suárez às autoridades de Perugia.O uruguaio revelou como se processou o interesse da Juventus. "No final de agosto, princípio de setembro, recebi uma primeira chamada do Nedved e outra do Paratici. Ao início foi só para averiguar se estava interessado na negociação. Depois disso o meu advogado tomou conta do processo."Mas às tantas os italianos perceberam que Suárez teria de contar como extra-comunitário. "O Paratici disse-me que me contactaram porque pensavam que eu tinha passaporte italiano, como a minha mulher. Disse-lhe que não, mas que já tinha iniciado os trâmites e que tinha pedido certificados em todos os países onde vivi.""Com o Nedved os contactos foram do ponto de vista desportivo; com o Paratici e o presidente Agnelli falei dois ou três dias depois do exame. Ele agradeceu-me o esforço que tinha feito para me libertar do Barcelona. O Agnelli referiu que no futebol nunca se pode fazer muitos planos, nunca antes tinha falado com ele."