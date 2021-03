Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Suárez marca com a parte exterior do pé e bate Courtois: o lance do 1-0 no dérbi de Madrid Uruguaio abriu o marcador no Wanda Metropolitano aos 15 minutos





• Foto: Lusa/EPA