Luis Suárez não está surpreendido com João Félix: «No Benfica mostrou o jogador que é»

Em destaque neste arranque de temporada, João Félix tem demonstrado (com golos e boas exibições) o que levou o Atlético Madrid a pagar ao Benfica 126 milhões de euros pelo passe do jovem internacional português. Contudo, o bom momento do avançado 'colchonero' não tem surpreendido Luis Suárez.

"Não me surpreende, porque no Benfica mostrou o jogador que é, mesmo sendo muito jovem. Não é fácil chegar a uma equipa e impor-se no primeiro ano quando se vem de um outro país. Foi um ano de adaptação e já deixou pormenores de grande qualidade", começou por dizer o ex-Barcelona, que rumou à capital espanhola esta temporada para vestir de 'rojiblanco', em entrevista ao jornal espanhol 'AS'.

Luis Suárez não tem dúvidas de que João Félix é um jogador que "pode fazer a diferença" na equipa. "Acho que esta temporada está a começar a entusiasmar as pessoas. Sente-se muito confiante. Se nós o ajudarmos e lhe dermos o que precisa, pode fazer a diferença. Mas não tem de colocar toda a responsabilidade sobre ele: somos uma equipa e, se todos contribuirmos da forma que devemos, acho que será benéfico para ele e para todos nós", concluiu.