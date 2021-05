Suárez: «Quando assinei pelo At. Madrid sabia que ia sofrer mas não imaginava que seria tanto»

O Atlético Madrid ficou a um passo do título devido ao golo de Suárez, aos 88 minutos, que consumou a reviravolta (de 0-1 para 2-1) diante do Osasuna no Wanda Metropolitano. O empate não servia ao conjunto colchonero, que perderia a liderança do campeonato nesta penúltima jornada, uma vez que o Real Madrid venceu o Athletic Bilbao. Só que aí apareceu em cena o avançado uruguaio, de 34 anos, que o Barcelona despachou por uma verba pouco elevada (7 milhões... em objetivos) a 25 de setembro.





"Sei bem que o sofrimento é o lema do Atlético Madrid. Portanto, quando assinei, sabia que ia sofrer, mas não imaginava que teria de sofrer tanto", desabafou o avançado uruguaio no final do encontro, enquanto Diego Simeone, treinador dos colchoneros, sublinhou: "Quem melhor do que Suárez para resolver um jogo? O João [Félix] também fez um grande passe para o Lodi! Ainda temos outra final!".