Söyüncü reforça At. Madrid a custo zero

O defesa central turco Söyüncü vai jogar no At. Madrid nas próximas quatro temporadas, até 2027, depois de ter terminado contrato com os ingleses do Leicester, comunicou esta quarta-feira o clube da Liga espanhola.

"Bem-vindo, Söyüncü! O defesa-central, que chega ao nosso clube no início da pré-temporada, assina por quatro épocas depois de ter passado as cinco anteriores pelo Leicester City", pode ler-se no site oficial dos colchoneros.

De acordo com a informação disponibilizada pelo terceiro classificado da última edição da La Liga, o internacional turco em 53 ocasiões assinou um contrato de quatro épocas, após passar nos exames médicos, e vai integrar os trabalhos de pré-temporada da equipa da capital espanhola que arrancam na sexta-feira.

No clube rojiblanco, Söyüncü, de 27 anos, vai encontrar o internacional português João Félix.