«Talento ao serviço da equipa»: os elogios da imprensa espanhola à exibição de João Félix

João Félix teve uma tarde de sonho em Pamplona na vitória ( 3-0 ) do Atlético de Madrid sobre o Osasuna. No jogo 100 com a camisola dos colchoneros, o internacional português abriu o marcador aos três minutos e, na segunda parte, assistiu para o golo de Luis Suárez. Félix foi um dos melhores em campo e a imprensa espanhola destacou a exibição do camisola 7."O talento de João ao serviço da equipa. No jogo 100 como ‘rojiblanco’ João Félix foi chave. O Atlético passou muito tempo sem bola e as ações de João foram determinantes. É este tipo de coisas que o português deve acrescentar à equipa.""Mesmo que não atravesse o melhor momento de forma, o estádio do Osasuna continua a ser um dos preferidos de Félix. O talentoso futebolista já tinha apontado dois bis nas duas últimas visitas ao El Sadar e, desta vez, nem demorou 5 minutos para colocar a bola no fundo das redes.""O português marcou diante do Osasuna e conseguiu o terceiro golo na Liga. Depois assistiu Suárez para o segundo, com um passe só ao alcance dos mais privilegiados. Félix tem de ser um jogador importante nesta equipa. Necessita de mais ambição, mais fome… porque qualidade tem de sobra. Pode celebrar o 100º jogo com alegria. Já é uma lenda.""Tem uma qualidade extraordinária, que se faz notar em cada vez que toca na bola. O passe para Suárez é puro 'caviar'. Acabou substítuido, depois de uma grande exibição.""Félix só demorou três minutos para marcar no seu estádio favorito. O atacante luso reencontrou-se com o golo e fez um passe de 40 metros para assistir Suárez."