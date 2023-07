Tensão entre João Félix e diretor desportivo no regresso do avançado ao Atlético Madrid

João Félix voltou hoje ao Atlético Madrid, depois do empréstimo ao Chelsea, e o regresso foi tudo menos auspicioso. O internacional português realizou duas sessões de treino neste seu arranque de pré-época mas na sessão matinal acabou por ficar integrado no grupo dos jogadores que não contam para Diego Simeone, o que confirma que não terá vida fácil nos colchoneros - a perda da camisola 7 para Griezmann, de resto, já fazia prever este cenário.À tarde, o avançado acabou por ter uma participação mais ativa no treino, realizado em Los Ángeles de San Rafael (Espanha), marcando mesmo um golo de belo efeito. Contudo, foi sol de pouca dura pois, ao finalizar o dia, Félix esteve à conversa com Andrea Berta, diretor desportivo do Atlético, não escondendo alguma irritação e gesticulando bastante com os braços, isto enquanto se dirigia para o balneário, como se pode ver no vídeo em cima, captado pela 'Marca'. O reencontro com Simeone, esse, foi feito de forma fria, de acordo com a imprensa espanhola.Com as portas fechadas em Madrid, o Benfica continua atento à situação de João Félix. Comodeu conta, o jovem formado no Seixal, atualmente com 23 anos, é o sonho de verão de Rui Costa, que gostaria de resgatar o futebolista por empréstimo. Uma ação que, como adiantámos, se afigura complicada e que, a acontecer, apenas teria lugar já perto do fecho do mercado.