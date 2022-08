Tottenham cede Sergio Reguilón ao Atlético Madrid até final da temporada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista internacional espanhol Sergio Reguilón vai vestir as cores do Atlético Madrid até ao final da temporada, por empréstimo dos ingleses do Tottenham, informaram esta terça-feira os dois clubes.

O Atlético Madrid será o quarto clube espanhol que Reguilón, de 25 anos, vai representar na carreira, depois das passagens pelo Real Madrid, clube no qual cumpriu a formação, Logroñés e Sevilha.

O lateral esquerdo espanhol, internacional em seis ocasiões, foi contratado pelos spurs aos merengues no verão de 2020 e foi utilizado em 67 encontros oficiais, tendo anotado dois golos e oito assistências.

No emblema colchonero, que nos últimos dias viu Renan Lodi sair para o Nottingham Forest, de Inglaterra, Reguilón vai partilhar balneário com o português João Félix.