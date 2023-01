Tramado por... oito minutos: o motivo que impede Aubameyang de rumar ao At. Madrid

Pierre-Emerick Aubameyang tem vindo a ser associado ao Atlético Madrid, mas uma eventual mudança não pode ser concretizada esta época, visto que as regras da FIFA não permitem que um jogador represente oficialmente três equipas na mesma temporada.O avançado começou a época no Barcelona, mas rumou ao Chelsea no início de setembro por 12 milhões de euros. O problema é que o internacional gabonês esteve em campo frente ao Rayo Vallecano na 1.ª jornada da Liga espanhola, onde atuou pelos catalães... oito minutos.Aubameyang tem perdido espaço nos londrinos, mas também não pode regressar à Catalunha em 2022/23. Isto porque, de acordo com os regulamentos da Federação Espanhola, um jogador que já tenha sido dispensado numa época não pode voltar a ser inscrito na mesma, como é o caso do gabonês.A única exceção a este caso foi Chicharito Hernández, quando atuou por West Ham, Sevilha e Los Angeles Galaxy em jogos oficiais, em 2019/20. Tudo porque a MLS é considerada um torneio de primavera, conforme dão conta os regulamentos da organização internacional de futebol.