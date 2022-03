Trippier e a "obsessão por futebol" de Simeone: «Chegou a ligar-me enquanto eu dormia»

Kieran Trippier fez à BBC uma retrospetiva do que viveu com Diego Simeone no Atlético Madrid entre 2019 e 2022. O lateral inglês, atualmente ao serviço do Newcastle, falou da "obsessão" do argentino pelo futebol, e revelou que chegou a receber chamadas do ex-treinador... enquanto dormia."[Antes de ir para Espanha] Estava muito entusiasmado para trabalhar com ele. O que se vê na linha lateral é exatamente como ele é nos treinos. É emotivo, obcecado. Houve alturas em que eu estava a dormir e ele me ligava. É de loucos, nunca tinha vivido nada assim. Falava de coisas que eu podia ter feito melhor... e eu a tentar dormir. É louco por futebol", começou por dizer Trippier, que garantiu que o nível de exigência do técnico começava nos treinos."Até aí era implacável. É um daqueles treinadores que te fazem correr contra uma parede por ele. Se não trabalhares no duro, vai tirar-te da equipa. Não quer saber se és um grande nome, precisas de correr. É um treinador extraordinário, mas às vezes não concordava com os métodos dele. Os jogadores faziam sprints em direção ao árbitro para protestar. Não sou o tipo de jogador que faz isso, mas é o que é".O lateral inglês explicou ainda que um dos fatores que levou Simeone ao sucesso foi o facto de "todos os jogadores o respeitarem muito". "Ele confia em todos. Essa relação constrói-se nos treinos, e até fora de campo ele é impecável. O mais importante era como ele agia perante os jogadores que não jogavam, era muito intenso", concluiu.