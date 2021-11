Trippier está lesionado e em dúvida para o jogo com o FC Porto

Kieran Trippier, habitual titular na lateral direita do Atlético Madrid, vai parar durante um mês devido a uma lesão no ombro, anunciou esta terça-feira o clube colchonero.O internacional inglês, de 31 anos, foi substituído no último domingo, frente ao Valencia, sendo levado para o hospital, onde os exames detetaram uma entorse de grau III no ombro esquerdo. Irá agora iniciar sessões de reabilitação e fisioterapia.Trippier está, por isso, em dúvida para a visita ao Estádio do Dragão, no próximo dia 7 de dezembro, num encontro diante do FC Porto que será decisivo nas contas para a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões.