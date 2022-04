Aos 74 minutos do Atlético Madrid-Espanyol é caso para dizer que tudo correu mal aos colchoneros. Kondogbia viu o segundo amarelo por tocar com a mão na bola - ainda que tivesse sido apanhado desprevenido por um ressalto num companheiro de equipa - e o livre direto resultou em golo de Raúl de Tomás. Apesar da boa execução do espanhol, Oblak não se livra de culpas no lance. Ele que até vinha a impedir o golo da igualdade com defesas de alto nível...