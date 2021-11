UEFA aceita recurso do Atlético Madrid e Griezmann pode enfrentar o Milan

O recurso do Atlético Madrid para a retificação da suspensão de Antoine Griezmann foi aceite e o avançado francês poderá, assim, defrontar o Milan na próxima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.Griezmann, recorde-se, foi expulso com um vermelho direto na recepção ao Liverpool após uma entrada muito dura sobre Roberto Firmino. Falhou o jogo seguinte frente aos reds e na passada quarta-feira a UEFA anunciou que o jogador, de 30 anos, teria mais um jogo de suspensão. Os colchoneros recorreram e conseguiram reverter a decisão.Boas notícias para Simeone, que já poderá contar com um dos seus melhores jogadores. O Atlético Madrid ocupa o 3º lugar do Grupo B da prova milionária, com 4 pontos, menos um do que o FC Porto, que é 2º. Com duas jornadas por disputar, está tudo em aberto - o Liverpool, com 13 pontos, já está apurado para os oitavos de final.