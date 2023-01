Ultras do At. Madrid deixam mensagem de ódio ao Real e penduram boneco de Vinícius Jr... pelo pescoço

Lamentável!



A torcida do Atlético de Madrid segue ultrapassando os limites da rivalidade com o Real Madrid e perseguindo Vini Jr



Simulando um enforcamento, um boneco com a camisa do atacante brasileiro foi pendurado pelo pescoço em uma ponte na capital espanhola #ge pic.twitter.com/fHElxWemlR — ge (@geglobo) January 26, 2023

A Frente Atlético, conhecido grupo de ultras do Atlético Madrid, causou esta quinta-feira polémica com uma mensagem dirigida ao Real e a Vinícius Jr., a poucas horas do jogo entre as duas equipas para os 'quartos' da Taça do Rei. Na tarja em questão, esses adeptos dos colchoneros fizeram questão de deixar explícito o ódio pelos merengues, para além de terem pendurado pelo pescoço um boneco com a camisola do extremo brasileiro."[Atlético] Madrid odeia o Real", pode ler-se na mensagem dos adeptos do Atlético.Esta, recorde-se, não é a primeira vez que os adeptos dos colchoneros manifestam atos de violência e ódio dirigidos a Vinícius Jr. A última vez que atuou no Wanda Metropolitano, o brasileiro foi alvo de vários insultos vindos das bancadas.Real Madrid e Atlético Madrid defrontam-se hoje, pelas 20 horas, nos 'quartos' da Taça do Rei.