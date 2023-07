«Vai para o Barça»: adeptos do Atlético Madrid vandalizam placa de João Félix

A placa de homenagem a João Félix nas imediações do estádio do Atlético Madrid foi vandalizada, depois de o jogador português admitir que gostava de jogar no Barcelona.



"Vai para o Barça", pode ler-se junto à placa, sobre a qual foi desenhada uma cruz.



O internacional português, que tem contrato com os colchoneros até 2027, não quer ficar em Madrid e procura uma solução para o seu futuro imediato.





"El que tenga algún problema con las placas que venga aquí y hable con ellas" placa placa #JoãoFelix https://t.co/7Cn5h6SR45 — Peña Atleti New York (@ATLETINY) July 19, 2023