«Vamos meu menino! Rebenta com eles»: jogadores do Benfica deixam mensagem a João Félix

João Félix foi apresentado esta segunda-feira oficialmente no Atlético Madrid . Depois da conferência de imprensa à qual compareceram figuras míticas dos colchoneros como Paulo Futre e onde o jovem internacional português falou dos objetivos para esta nova fase da sua carreira, do Benfica e até de Cristiano Ronaldo, o novo camisola 7 do Atlético recorreu ao Instagram para divulgar mais uma mensagem aos seus seguidores."Muito contente e confiante com este novo desafio!", escreveu João Félix na legenda da publicação que foi prontamente comentada por antigos companheiros de equipa dos encarnados."Vamos meu menino! Rebenta com eles", escreveu Pizzi enquanto Seferovic mostrou o seu apoio com um "papiiii good luck".Hildeberto Pereira, Diogo Gonçalves, Iuru Ribeiro, Rafael Leão, Mesaque Djú ou Paulo Futre - com um "bem-vindo campeão" - foram outras das figuras do futebol que comentaram a publicação.