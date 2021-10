VAR ainda assustou Simeone mas não tirou a João Félix o primeiro golo esta época

João Félix precisou de apenas nove minutos em campo para aumentar a vantagem do Atlético Madrid sobre o Betis e fechar o resultado final da partida da 12.ª jornada do campeonato com um triunfo colchonero por 3-0. O avançado internacional português arrancou após um grande passe Yannick Carrasco e no frente a frente com Claudio Bravo atirou entre as pernas do guarda-redes, somando assim o seu primeiro golo esta temporada no campeonato.





.@LaLiga | Atlético 3 x 0 Bétis



AGORA É PORTUGUÊS João Félix manda o primeiro, esta época, lá para dentro



É tudo teu https://t.co/dcWbSFENmm#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/TyHeZoLdp5 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 31, 2021

O lance ainda foi analisado pelo VAR, momento que deixou Simeone 'louco' na bancada, mas acabou mesmo por ser validado.