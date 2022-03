Wijnaldum pretendido para ocupar vaga deixada por Herrera no Atlético Madrid

Georginio Wijnaldum, médio-centro holandês de 31 anos, surge esta quarta-feira apontado pela imprensa desportiva espanhola como o principal candidato a ocupar a vaga deixada no plantel do Atlético Madrid pela transferência de Héctor Herrera para o Houston Dynamo. O internacional mexicano, antigo jogador do FC Porto, vai juntar-se à formação norte-americana apenas no final da próxima temporada.

Recorde-se que Wijnaldum assinou contrato com o Paris SG no último verão, depois de ter terminado o vínculo com o Liverpool, clube que representou durante cinco temporadas (2016 a 2021). Apesar de ter assinado um contrato com o PSG até 2024, o internacional A pela Holanda poderá estar já de saída do emblema da capital francesa.