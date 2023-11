Witsel e a adaptação à posição de defesa-central: «Já tinha feito uma vez no Benfica»

Alex Witsel, internacional belga que vestiu a camisola do Benfica em 2011/12 e que atualmente representa o Atlético Madrid, notabilizou-se como médio centro ao longo de praticamente toda a carreira, mas tem surpreendido nos últimos meses por ser um dos indiscutíveis de Diego Simeone no setor defensivo, ao ponto de deixar para trás jogadores como Savic e Söyünkü. Numa entrevista à 'Marca', Witsel explicou como aos poucos se foi adaptando às funções de defesa-central até tornar-se numa das referências da linha de 5 dos colchoneros, recorrendo à sua passagem pelos encarnados."No início, quando vim para cá, era para o meio-campo. Penso que, no final, quando falei com o míster, ele tinha razão. Com a minha idade, posso jogar mais anos a este nível se for defesa. No início, era um pouco mais difícil para mim quando não tínhamos a bola, porque tinha de pensar muito. Agora é normal. Mas antes do Atlético fiz três ou quatro jogos no Borussia Dortmund como defesa-central e uma vez no Benfica", disse o médio de 34 anos, que termina contrato no próximo verão, embora realce que se sente "feliz" e que tem vontade de continuar no emblema da capital espanhola.