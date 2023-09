Witsel e a 'fuga' para a Arábia Saudita: «Eu fui para a China com 27 anos...»

Axel Witsel sempre foi um jogador sem problemas de dizer as coisas com frontalidade e esta sexta-feira, em entrevista à Radio Marca, voltou a demonstrar isso mesmo quando falou da recente 'fuga' de jogadores da Europa para a Arábia Saudita. Sobre o tema, que surgiu a propósito da ida de Yannick Carrasco para o futebol árabe, o médio belga do At. Madrid, de 34 anos, lembrou que ele próprio seguiu esse caminho, no caso quando deixou o Zenit para rumar aos chineses do Tianjin Quanjian."Falei com ele [Carrasco] um pouco, porque ligou-me devido à lesão do Lemar. Está muito bem e feliz lá. Todos temos o nosso caminho. Não vou dizer que é mau ir para a Arábia Saudita, porque eu fui para a China com 27 anos. Para mim o Yannick fez as coisas bem. A China foi uma experiência de vida, claro que vamos para lá por dinheiro. Não temos de estar a inventar e dizer que é pelo projeto desportivo. É a verdade, o Yannick fez isso e para mim está tudo bem", declarou o jogador belga, que este domingo será uma das armas do At. Madrid para atacar o Real Madrid no dérbi da capital.