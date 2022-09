Witsel: «Jogo sempre muito fechado e para nós muito difícil»

Axel Witsel começou por lembrar as dificuldades que o Atlético Madrid sentiu diante do FC Porto, e apontou a melhorias com vista aos próximos jogos, após o encontro em Madrid, que terminou com um triunfo dos colchoneros, por 2-1."Jogo sempre muito fechado e para nós muito difícil. Tivemos muitos problemas para sair com a bola de trás. FC Porto joga muito bem é tecnicamente uma equipa muito boa, mais difícil ainda na segunda parte que demoramos muito a perceber isso. É corrigir isso tudo para o próximo jogo", começou por referir o médio do clube espanhol."Acreditamos até ao final que era possível ganhar. Perguntei ao árbitro e ainda faltavam dois minutos e foi golo na última oportunidade, estamos muito felizes com isso porque é muito importante começar o grupo da Champions com uma vitória", destacou o jogador, que já passou pelo Benfica, abordando depois o facto de ter atuado na defesa."Estou a adaptar-me ainda a jogar a central e o mais importante é que a equipa ganhe", vincou.