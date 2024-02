Özil faz piada com Atlético Madrid e Futre não o deixa sem resposta

@M10 against 6 players, you would also lose the Copa del Rey final in your stadium, the Santiago Bernabeu https://t.co/EzvfjJe8vo pic.twitter.com/uAkzvYg6ax — Paulo Futre (@PauloFutre) February 8, 2024

A notícia da possível entrada em vigor de um cartão azul no futebol, no sentido de punir lances antidesportivos e protestos dos jogadores com a expulsão por 10 minutos, mereceu um comentário nas redes sociais por parte de Mesut Özil, antigo internacional alemão que jogou, entre outros no Arsenal e no Real Madrid."Então o Atlético Madrid vai jogar com apenas 6 jogadores?", questionou o antigo jogador nas redes sociais, em jeito de brincadeira, aludindo ao estilo de jogo das equipas de Simeone.Futre, ídolo dos colchoneros, não perdeu a oportunidade de lhe responder. "Mesmo contra 6 jogadores perderias a final da Taça do Rei no teu estádio, o Santiago Bernabéu", atirou o antigo internacional português, recordando o troféu ganho pelo Atlético Madrid diante do Real Madrid em 2013, quando Özil fazia parte do plantel dos merengues.