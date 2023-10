«400 mil euros»: vice-presidente do Barcelona confirma salário de João Félix

É sabido que João Félix aceitou reduzir o salário para poder jogar no Barcelona e Eduard Romeu, vice-presidente do clube catalão, confirmou numa entrevista ao jornal 'L'Esportiu' que o internacional português aufere atualmente 400 mil euros por ano."Sim, é verdade", responde Romeu, quando questionado sobre os 400 mil euros. "É o caso de uma pessoa que fez uma aposta muito importante. É muito bonito ouvir o que ouvimos de um jogador que no seu clube não estava na sua melhor condição e que aqui tem tido uma visibilidade magnífica. Mas não nos enganemos: o clube que nos emprestou o futebolista também tem interesse que isto corra bem", acrescentou, referindo-se ao Atlético Madrid, atual detentor dos direitos do avançado português.E que pode acontecer em junho, quando terminar o período de empréstimo? "Oxalá tenhamos o conflito de termos de lutar pela sua continuidade."Entretanto, a 'Radio Catalunha' revelou que o Barcelona vai mudar os termos do contrato com João Félix, passado o jogador a receber quatro milhões de euros brutos por época, cerca de 10 vezes mais do que quantia inicialmente acordada.Com os 400 mil euros inicialmente previstos, o internacional português era o jogador mais mal pago do plantel principal dos blaugrana.