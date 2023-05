80 mil pessoas na rua a festejar o título do Barcelona

A espera foi tanta que a festa só poderia ter tamanha dimensão. Um dia depois da conquista do 27º título de campeão espanhol, o Barcelona, juntamente com a equipa feminina, que também se sagrou campeã, desfilou pelas ruas da cidade perante um tremendo mar de gente que nunca se cansou de apoiar e aplaudir os novos heróis.Cerca de 80 mil pessoas recusaram-se a ficar em casa e coloriram cada canto da cidade, ‘escoltando’ Xavi e companhia durante o percurso de 7 quilómetros que terminou no emblemático Arco do Triunfo, um dos lugares mais turisticos e míticos de Barcelona.A euforia que se viveu hoje ao final da tarde explica-se pelo longo período de jejum do Barcelona. Quatro anos sem festejar um campeonato pode parecer pouco, mas para a turma catalã, pouco habituada a períodos de seca, transformou-se numa eternidade. Foi o primeiro título de campeão após a saída de Messi para o Paris SG, mas nem por isso o craque argentino deixou de fazer parte da festa. Muitos pediram o regresso do argentino e exigiram a Xavi, o mais aclamado pela multidão, que conduza o clube à conquista da Champions.