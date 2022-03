À atenção de Sporting e Benfica: Barcelona admite negociar Trincão de vez com o Wolves

Joan Laporta admitiu trocar Francisco Trincão por Adama Traoré no final da presente temporada. O extremo internacional espanhol está em Camp Nou cedido pelo Wolverhampton, que por sua vez recebeu o jovem avançado português, também por empréstimo. Mas a troca poderá agora ser definitiva."É uma opção a ter em conta. Estamos encantados com Adama, colocou em campo um espírito de competitividade máxima. Trincão é um grande jogador mas há muito tempo que não está aqui. A troca está bem ponderada", contou o presidente do Barcelona numa entrevista à 'RAC1'.Recorde-se que Trincão, de 22 anos, é também cobiçado por Sporting e Benfica, como Record adiantou , e tem contrado com o Barça até 2025.