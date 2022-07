A bizarra introdução de Lewandowski: «Olá, chamo-me Robert, sou da Polónia e vivo em Barcelona»

Robert Lewandowski foi esta quarta-feira apresentado em Miami como o mais recente reforço do Barcelona. Na cerimónia, realizada sem direito a perguntas por parte dos jornalistas, o ex-avançado do Bayern Munique mostrou-se bem-humorado, com uma introdução que já tem provocado reações na Internet.

"Bom dia. Olá, chamo-me Robert, sou da Polónia e vivo em Barcelona", começou por dizer o eleito Melhor Jogador do Mundo pela FIFA em 2020 e 2021, que de seguida sublinhou a fome de golos que tem. "No futebol é importante ter vontade de vencer e creio que estou no melhor sítio para fazê-lo. Tenho fome de golos. Temos muito trabalho para fazer, mas há muita qualidade e potencial no plantel. Estou num bom clube", acrescentou.

Lewandowski mostrou-se preparado para jogar já o próximo particular do Barcelona que é... frente ao eterno rival Real Madrid, no domingo. "Fiz os últimos treinos já com a equipa e estou preparado para jogar o próximo jogo. Espero poder marcar muitos golos, é o meu objetivo", terminou.

De seguida, Joan Laporta, presidente do clube que também marcou presença na cerimónia de apresentação do novo craque, agradeceu a Lewandowski os "esforços extraordinários" que fez para ingressar no Barcelona. "Obrigado e bem-vindo ao Barcelona. Este homem fez uns esforços extraordinários. Não foi fácil, mas estamos muito orgulhosos de que tenhas preferido jogar connosco. Precisamos de ti, és uma estrela e temos grandes expectativas", disse, realçando o facto de o plantel estar cada vez mais competitivo: "Queremos fazer uma equipa mais competitiva e estamos a fazer bons progressos nesse sentido. Vamos voltar a colocar o Barcelona no mapa."